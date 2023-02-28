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國務院去年出台近2100項 全國人大代表及政協委員建議和提案
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2023年02月28日
【有線新聞】國務院去年合共處理超過1.3萬件全國人大及政協建議及提案，包括全國人大代表提出的8721份建議，以及政協委員提出的5865份提案。
國務院合共採納4100多份，而相關政策出台近2100項，其中黨的二十大報告提出要深化科技體制改革，科技部指收到相關建議及提案多達100多份。
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