不滿被指註冊違規　新疆隊宣布退出CBA　國手周琦斥球隊欺上瞞下

【有線新聞】中國籃協上月裁定，中國男籃職業球隊新疆隊球員註冊違規，並作出處罰。新疆隊在周二發公告指，裁決嚴重錯誤，處罰無理，宣布退出CBA。而事件的關鍵人物、國家隊代表周琦則發文，指責新疆隊欺上瞞下、欺壓球員。

新疆隊發布公告，強調中國籃協對球隊涉嫌註冊違規而處罰的做法，是嚴重違背事實、違反程序且毫無根據，直斥籃協無資格和權力作出處罰；重申球隊所有資金往來均合法，從無出現欠薪等問題。

公告更特別提到球隊與國家隊現役中鋒周琦的合約問題，強調是經過國家稅務總局核查後，證實無違規操作，直指周琦投訴不實；又說對籃協處罰不公感到委屈和憤慨，決定即日起退出CBA聯盟和不再參與今季餘下賽事，但承諾會按時足額向職球員發放工資，並將球隊全部資產捐贈當地。

引發此次風波的源頭是前年8月29日，當時周琦在微博發文，宣布退出2021至22年度的CBA賽季；又說已向籃協遞交資料，舉報球隊涉嫌違規註冊。

周琦在2016年參與NBA選秀，在次輪被休斯敦火箭選中；而他協助新疆隊贏得2016至17賽季CBA總冠軍後，才赴美與火箭隊簽約4年，在2018年12月因為表現差被裁；之後回到新疆隊繼續效力，期間多次表明想轉投遼寧隊，卻屢遭新疆隊阻撓。

直至上月17日，籃協發聲明，證實新疆隊構成註冊違規，決定處罰球隊在一年內禁止註冊新球員。

而周日在香港代表國家隊出戰伊朗隊的周琦，周三亦發長文回應，指責新疆隊欺上瞞下、欺壓球員，又說籃協的處罰公正客觀。