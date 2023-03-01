遼寧老翁疑遭養老院護理員毆打　致眼球爆裂留醫ICU

【有線新聞】遼寧一名73歲老翁懷疑在養老中心被護理員毆打，導致右眼球爆裂，目前正在醫院深切治療部治療。有全國政協委員建議要加強監管養老機構，嚴查虐老欺老事件。

目前正在醫院ICU救治的老翁患有認知障礙症，他的兒子稱，上月中旬，父親在養老中心被毆打，「2月19日下午，男護工和一名女護工在給老人換衣服的時候，老人不配合，其中一名男護工就上去毆打老人，造成右眼眼球爆裂。」

他說養老中心向他解釋是父親換衣服時不小心碰傷，但醫生卻告知他，父親的傷勢不是簡單碰撞造成，於是懷疑父親是遭人毆打；警方已進行刑事立案，涉事的護理人員正取保候查。

在內地類似情況屢見不鮮，亦多次在網絡被曝光。南京市這位老婆婆在養老院被護理員掌摑、搖晃，造成身體多處瘀傷；家屬報案後，涉事護理員向警方自首，並承認曾出手打老婦。另外，河北唐山亦有一名老人，遭護理員多番毆打。

隨著內地人口老化，未來對養老服務需求大增，加上近年經常發生養老機構虐待老人事件，有全國政協委員建議加強養老服務質量安全管理、建立健全服務標準和評價體系，以及建設全國養老護理員信息和信用管理系統等；同時要嚴查虐老欺老等行為，確保老人的人身安全。