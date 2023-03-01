兩會開幕在即　外界關注政府新工作報告與領導任命

【有線新聞】兩會即將開幕，適逢換屆選出及任命新領導班子和中共二十大的開局之年，兩會有甚麼人事變動和審議內容值得留意？

兩會舉行在即，一如以往第一個焦點，將會人大開幕當日發表的政府工作報告，外界都關注後疫情時代中國的發展路向。

今年正值換屆之年，另一個焦點將會是一系列主要領導職位人事任命，包括國家主席、副主席、國務院總理和副總理，以及人大委員長等，到人大會議最後一日表決通過後自有分曉。

另外，在兩會前夕二中全會審議的《黨和國家機構改革方案》，亦會是今年人大會議討論重點，是二十大對深化機構改革作出重要部署，預計會在五年前十九大的改革基礎上，進一步改組現在黨政機關，提高運行管理效率。

今屆兩會除了關注人事變動，亦聚焦在如何深化重點領域機構改革，進一步強化習近平作為黨中央集中統一領導。

十四屆全國政協一次會議將審議通過新一屆全國政協領導，據出爐的全國政協委員名單，王滬寧是唯一入選的中央政治局常委，預計將接替汪洋出任全國政協主席，兼任中共中央對台工作小組副組長，負責實際對台政策和統戰工作。

在全國政協副主席人選方面，本港兩位現任副主席中，董建華因「身體欠佳」退下火線，前特首梁振英則繼續留任政協。外界都關注今屆政協會否繼續有兩位來自香港的副主席。