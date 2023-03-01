財政部：過去五年總體赤字率控制在3%內　維持合理水平

【有線新聞】財政部部長劉昆表示，去年全國一般公共預算收入及支出分別為20.37萬億元及26.06萬億元；而內地過去五年總體赤字率控制在3%以內，數字保持在合理水平。

國家財政部周三在記者會上表示，去年全國一般公共預算支出26.06萬億元，比前年增長6.1%，為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，提供必要財力支撐。至於稅收收入佔GDP的比重，從2018年的17%下降至去年的13.8%。

財政部部長劉昆表示，雖然去年土地出讓收入減收約2萬億元，但相應減少拆遷補償等支出，所以收入下降亦沒有太大影響；去年法定債務的負債率約50%，比較全球水平仍屬較低：「中國地方政府的債務，主要問題是分布不均勻，一些地方債務風險比較高，還本付息壓力較大。應對這些風險挑戰，要求我們加大財政宏觀調控力度，優化政策工具組合，在有效支持高質量發展中，保障財政可持續和地方政府債務風險可控。」

財政部副部長許宏才指，會多渠道增加居民收入，支持增加適銷對路商品供給以及促進銷售渠道和物流暢通，促進消費市場回暖：「促進經濟回升向好，持續健康發展，主要還是靠消費。釋放消費的潛力關鍵，是解決好不敢消費、不便消費、不願消費等突出問題。」

財務部說，會擴大專項債投資，並會向欠發達地區增加支援，兜牢兜實基層「三保」底線。