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習近平：加強黨校政治紀律教育　發揮不正之風淨化器的作用

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  • 2023年03月01日
【有線新聞】中共總書記習近平強調，要加強黨校的政治紀律教育，發揮不正之風淨化器的作用。
習近平在中共中央黨校建校90周年慶祝大會暨春季學期開學典禮強調，各級黨校要把黨性教育作為教育的主要內容，圍繞中央重大決策部署，結合國家重大戰略需求，增強領導幹部各方面的本領和鬥爭精神，著力增強防風險、攻難關等工作，不斷提高專業化水平。
習近平強調，堅守黨校育才和獻策的初心，就必須從嚴治校，以最嚴格的標準，發揮不正之風淨化器，黨性鍛煉大熔爐，以及全面從嚴治黨風向標的作用，要加強黨校光榮傳統和優良作風教育，加強政治紀律和政治規矩教育，做好人才隊伍這個關鍵。
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