聲稱含鮑魚和牛等名貴食材　河北貴價麵每碗承惠兩萬元　市監部門：商家可自由定價

【有線新聞】河北石家莊一間麵店，近日推出一款售價高達兩萬多元一碗的麵，聲稱用上多種名貴食材，但就惹來不少批評。當地市監部門就指，只要明碼實價，商家是可自由為商品定價。

位於石家莊橋西區的這間麵店，近日成為網上熱話。表面上它和其他餐廳分別不大，但內有乾坤，重點就是餐牌中的這碗板麵，竟然開價超過2萬元人民幣。

仔細地看，這碗豪華麵聲稱用上大量珍貴食材，例如有海參、鮑魚、和牛和各式名貴菇菌等。員工解釋鑑於食材品種非常稀有，客人想吃這碗麵，都得提早10天預訂，且要先給1萬元做訂金。

不過到底這碗天價麵有多大一碗，賣相是否吸引，就連煮麵的員工都不知道：「還沒賣出去過，以前可能賣過，具體賣過多少鬧不清，據說賣過幾碗。」但大部分網民都批評麵店的定價，認為就算食材再珍貴罕有，也不過是一碗麵條，沒必要把一款平民食品過分抬價來銷售；又指很可能這個舉動，只是麵店自我宣傳的噱頭。

不過當地市監部門就這樣分析：「這個具體的價格，商家自主決定的，這個我們確實沒有辦法監管，他只要明碼標價就可以。」當局指，若證明到店家在相關產品中失實定價，就可向當局登記舉報；重申即使商品價格偏高，但消費者有自由選擇購買與否，就不存在違法行為。