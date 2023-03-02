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「神十五」航天員完成第二次出艙

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】神舟十五號航天員乘組近日完成第二次出艙活動。
中國載人航天工程辦公室周四通報，兩名出艙航天員費俊龍及張陸已圓滿完成全部既定工作，安全返回問天實驗艙；又指神十五航天員留駐太空站3個月以來，多個科學實驗都取得階段性成果，包括成功執行首次在軌點火測試、驗證太空站燃燒科學實驗系統功能完備性及整體實驗流程的準確性與科學性。
另外，太空站雙光子顯微鏡項目首次在航天飛行過程中，獲取航天員皮膚表皮及真皮淺層的三維圖像。
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