商務部：努力留住優質外資　研究進一步取消或放寬准入限制

【有線新聞】面對外資流失，商務部回應今年將努力留住優質外資，研究進一步取消或放寬外資准入限制。

內地放寬疫情防控後，消費市場逐漸回暖，春節期間全國重點零售、餐飲企業銷售額按年升6.8%，36個大中城市重點商圈客流量按年增長近三成。商務部指情況好過預期，今年會將汽車、家電、家居、餐飲定位為恢復和擴大消費的重點。

被問到有外資撤走，商務部指亦有不少外資看好中國市場，會努力留住優質外資。商務部部長王文濤表示：「長期來看，中國的市場對企業來講是必選。我們會在投資促進、提升服務、擴大開放、優化環境上，下更大力氣，努力把優質的存量外資留下來，把更多高質量的外資引進來，將研究推動合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。」

至於就業問題，人社部就預計就業形勢將持續回暖，總體保持穩定，但指出今年新增的城鎮勞動力規模創下了新高，達到1662萬人，承認仍然存在壓力。人社部部長王曉萍表示：「招工難、就業難並存的結構性矛盾依然突出，普工難招、技術工人短缺，老百姓在求職就業中還面臨著一些急難愁盼的問題，希望有更充分的就業機會，更合理的勞動報酬，更可靠的社會保障，這些都是我們努力的方向。」

面對人口負增長，人社部指中國仍然是全球人口和勞動力最多的發展中國家，下一步將會擴大就業容量，緩解就業結構性矛盾。