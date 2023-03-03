內蒙古擬用近8,000萬建永久方艙醫院　惹連串爭議

【有線新聞】內蒙古呼和浩特近日計劃動用8000萬，興建一座永久方艙醫院，惹來不少爭議。

呼和浩特市第二醫院黨支部書記李佳梅：「方艙醫院的休艙，預示著全市人民，可以轉入正常的工作和生活。」去年12月，內蒙古呼和浩特市最後一個方艙醫院，由醫護人員親手貼上封條停用。不足三個月，內地基本已告別大規模疫情後，當地又再計劃興建大型方艙醫院，而且還要是永久性。根據公開招標的公告所示，招標人是市衛生健康委員會，目前已經完成備案。工程所需的資金來源，全部都是國有投資，計劃總投資近8千萬，建築面積逾15000平方米，包括隔離、保障用房，其中要設置868張床位。公告隨即惹來不少質疑，認為疫情管控已鬆綁，不再需要集中隔離，根本沒必要再建方艙，更無謂浪費如此大量公帑。不過亦有評論指，可能是為了確保再有醫療緊急突發情況時，有迅速應對的設施。當地相關部門其後只是回應，招標項目屬「正常」，不過目前公告已無法在平台上找到。

去年三月，國家衛健委曾建議全國各地，應提前規劃興建永久性方艙醫院。國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝：「保證每個省能夠

至少有2至3家方艙醫院，即便現在沒有建設，拿出建設方案也要確保，在需要啟用方艙醫院的時候，能在2天之內建成並且投入使用。」不過到年底防控放寬，多地有方艙設施未建完，就要停用丟空。被問及未來用途，國家衛健委建議，可將方艙改造升級成具備一定醫療作用的亞定點醫院。