夏寶龍晤港區政協　高永文倡加快香港融入國醫療體系　推動中藥國際化

【有線新聞】第十四屆全國政協將於星期六開幕，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍周五早上，與港區政協委員會面。有醫藥衛生界別政協委員表示，會提案加快香港融入國家醫療體系。

夏寶龍周五早上，到港區政協委員入住的酒店，與他們會面。據了解會面約20分鐘，夏寶龍形容，他們是千挑萬選的精英，希望委員要有光榮感，履職盡責，為國家及一國兩制發揮雙重作用。消息引述夏寶龍說，今次是代表港澳工作小組與委員見面，希望日後繼續多溝通。全國政協周五在人民大會堂舉行預備會議，議程包括審議通過主席團名單。

屬於醫藥衛生界別的政協委員高永文指，希望推動香港醫療衛生界，與大灣區交流互動，互相了解，尋找合作機會。高永文：「其中一個就是我非常關心的，香港如何融入國家醫療體系，以及共同發展，尤其是和大灣區的醫療聯合。我們應該看看，如何可以與內地的中醫藥業界一起走。」他認為，應該要善用香港，在一國兩制下的優勢，與世界接軌，推動中醫藥國際化。高永文：「利用我們港澳對世界聯通，自由貿易的這些優點，可以將助力推動中醫藥國際化，以及中藥產業進入國際市場，而且令我們中醫藥的臨床研究，都可以在世界上獲得更高的認受性。」

對於抗疫，他認為本港醫療體系，要趁這個時間作出修正，以防將來再面臨大規模的嚴重突發性疫情。

政協委員每年都作出提案，為國家出謀獻策，在2022年國務院部門一共辦理了5800多份政協委員提案。