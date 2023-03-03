內地電子煙被包裝成「奶茶杯」出售　專家：誘導未成年人購買已屬違法

【有線新聞】內地有商家將電子煙包裝成奶茶杯，在網上隱蔽非法出售，當局指這些非法電子煙成分複雜，有安全隱患問題，建議消費者要加以提防。

短視頻博主：「今天給大家開箱最近很火的，一次性奶茶杯，這個牌子叫茶顏悅色，黑加侖口味(可吸)6000口的。」內地興起了一款名為

「奶茶杯」的電子煙，外形極似奶茶杯，且擁有各種口味，目標是吸引未成年人購買。中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍：「他(廠家)把這個形狀，變得不像電子煙了，他實際上在銷售過程中，也是打一個擦邊球，而且它主要目標的群眾，就是這些孩子，所以這是一個違法行為。」

內地自去年10月1日起，加強對電子煙的監管，下架所有水果味電子煙。不過據內媒報道，仍有不法分子在網上違規銷售調味電子煙，價格由幾十元到百元不等，有知情者透露，熟客通常會易買到。知情者：「其實很多店都還在賣，通常賣電子煙的商家都還在賣，現在禁售(水果味)電子煙之後，就會發朋友圈賣，都有商家放在隱蔽的地方銷售。」

內地警方近日亦突擊搜查中小學附近的玩具店及文具店，發現有多間商店非法售賣水果味電子煙，當中有電子煙的包裝均未標示生產商名字、地址以及生產日期，存在安全隱患，一人被拘捕。有工程師表示，這些電子煙添加了很多香精香料，所以較普通電子煙有更大風險。專家建議，各部門聯手堵截非法生產電子煙的源頭，加強銷售監管。