中國太空站首次點火實驗　有望研發高效引擎

【有線新聞】 中國太空站最近完成首次點火實驗，分析認為在太空研究火焰，有助了解防火，以至開發更高效率和環保的引擎。

中國太空站的夢天艙燃燒科學實驗櫃，2月16日成功進行首次在軌點火測試，以甲烷作燃料，先後2次點火一共持續30秒。

燃燒科學實驗責任科學家劉有晟：「這個點火實驗呢，它有一定歷史上的意義。它應該是說，我們國內的在軌航天器，包括衛星，包括這個載人空間站，首次點著氣體的火焰。」

火焰在微重力的狀態下，比起畫面右邊地球的火焰，較短和較圓。專家解釋這是因為太空中缺乏浮力的影響，又指這個實驗對日後研究火在微重力下的狀態有莫大幫助。

燃燒科學實驗責任科學家劉有晟：「在太空中做這個燃燒相關的實驗，首先是對空間站，由一系列國家規劃的載人航天器，它的防火問題，進行更深層次機理的探究。然後另一個大的方面是，我們從地面上，以及所有航空上、航天上，所有跟燃燒相關的能源系統、動力系統裝置，去做一些更底層的理論支撐。」

當局預計今年內，會完成40多次燃燒實驗。有分析指地球一般的火焰，介乎攝氏1225至1725度，而在太空的火焰則介乎227至527度，了解這種溫度相對低得多的火焰，有助研發高效率、低污染的引擎，亦有望令太空旅行更安全。