全國政協發言人：穩增長放在首要位置

【有線新聞】全國政協會議周六開幕，大會發言人指，委員普遍認為今年要做好經濟工作，把穩增長放在首要位置。

全國政協發言人郭衛民表示，委員普遍認為去年中國面對疫情和複雜嚴峻的國際形勢，仍保持宏觀經濟整體穩定，今年也會堅定做好經濟工作，把穩增長放在首要位置，改善預期，提振信心，堅持擴大內需，加快恢復和擴大消費，落實二十大的各項經濟政策部署。

全國政協十四屆一次會議將於明日下午三時開幕，本月11日下午閉幕，會期共七日半。