全國人大會議周日揭幕　多位港區人大代表抵京

【有線新聞】至於全國人大會議星期日會在北京揭幕，多位港區人大代表已陸續抵達北京。

港區人大代表星期五下午抵達北京，入住的北京飯店中午已保安嚴密，多架特警車停泊附近，又實施交通管制。今屆港區人大代表有不少新面孔，包括首次出任全國人大代表的前運輸及房屋局局長陳帆，他們在星期五早上在機場出發。

已經第三屆當選的工聯會會長吳秋北說，將會建議允許特區政府在大灣區城市買現樓作為香港公屋，解決基層住屋需要。他表示：「建造公營房屋一個可能要幾十萬，有些要接近100萬，這個價錢可以買很多單位回來，所以這個(建議)是幾贏的。」已經第五屆擔任全國人大代表的馬逢國就說，會提出如何利用文化活動帶動消費的建議。

今年全國人大會議將會選出新一屆人大常委，民建聯主席李慧琼出發前被問到接任問題，她說相信中央自有考慮，如果有機會、會全力以赴。

另外，行政長官李家超星期六下午將啟程前往北京列席全國人大會議開幕典禮，並下星期一返港，他離港期間由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

港區人大代表團抵達北京後舉行了小組會議，馬逢國連任團長。副團長則由吳秋北和陳勇擔任。最後一次列席全國人大兩會的譚耀宗說，暫時未收到具體人大會議議程，目前仍無法預計人大常委名單。