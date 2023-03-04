梁振英： 政協不是榮譽院　基本法23條立法不可以發展經濟為由長時間不完成

【有線新聞】全國政協副主席梁振英期望未來五年，港區政協委員能夠展現出有擔當的勇氣。被問到基本法23條立法，他認為不能夠以發展經濟為理由，不完成憲制責任。

全國政協副主席梁振英在新一屆主席團名單之上，外界普遍預計他會連任，他期望未來五年港區政協委員能夠展現出有擔當的勇氣。梁振英指：「過去五年香港發生很多事，國家亦取得相當明顯的發展和進步，在這個過程當中，我覺得我們一定要有擔當，我們在北京開會經常說政協不是一個『榮譽院』，我們必須履職、盡責，這亦是我對今屆新的港區全國政協委員(的期望)，我希望大家能夠在履職、盡責過程中，能夠展現出他的擔當及勇氣，接著的五年我希望能夠與港區政協委員，無論在北京還是香港，以至內地各地保持緊密連繫，希望與他們能夠互相學習、互相促進。」

今屆董建華退下火線，外界關注香港會否只剩下一位政協副主席，梁振英指肩負的責任會更大，已做好充分的準備。對於有報道指，在剛通過但未公布的《黨和國家機構改革方案》，港澳辦可能會升格擴權，梁振英表示無論如何，中央對香港的支持都不會變。梁振英指：「國家一直非常關心香港，非常支持香港社會的正向正面、發展，香港社會無論出現甚麼問題，無論是金融方面問題，以至於香港社會重大治安問題，國家都全力支持香港盡快恢復正常的生產、生活，所以我想接下來，無論負責香港問題的是甚麼機構或人事安排也好，我相信這一點一定不會變。」

被問到基本法23條應何時立法，梁振英說主導權在特區政府手上，但中央亦有權有責決定相關立法工作，他認為不可以發展經濟為理由，長時間不完成基本法賦予的憲制責任。