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人大發言人：香港國安法是一國兩制實踐重要里程碑
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2023年03月04日
【有線新聞】人大發言人王超表示，制定實施香港國安法是「一國兩制」實踐發展的重要里程碑。
王超稱：「香港國安法實施以來，維護國家安全的制度機制不斷完善，國家安全得到有力保障，社會秩序迅速恢復，法治得到彰顯，營商環境不斷改善，發展重回正軌，香港居民的權利自由得到更好保障，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。香港民調顯示，75.7%的香港居民對國安法實施的成效感到滿意。」
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