人大發言人：面臨美國等外部挑戰　中方反制正當且必要

【有線新聞】全國人大一次會議即將召開。人大發言人王超表示，制定實施港區國安法，是「一國兩制」實踐發展的重要里程碑；又指面臨包括美國在內等外部挑戰，中方採取反制和限制措施，做法正當且必要。

外交部原副部長王超接替張業遂，擔任新一屆全國人大會議新聞發言人。他表示，制定實施港區國安法，是「一國兩制」實踐發展的重要里程碑：「國家安全得到有力保障，社會秩序迅速恢復，法治得到彰顯，營商環境不斷改善，發展重回正軌，香港居民的權利自由得到更好保障，香港局勢實現『由亂到治』的重大轉折。」

他又提到去年底人大常委會釋法，及時妥善解決港區國安法在實施中遇到的實際問題，中央會繼續堅持和完善「一國兩制」制度體系，切實維護憲法和香港基本法確定的特別行政區憲制秩序，並切實維護國家主權和安全發展。

另外，被問到去年公布的《對外關係法草案》列明，中方在必要時可對外國採取反制和限制措施，是否意味著中國外交政策變得更具攻擊性，王超重申做法是正當且必要：「一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓，這種做法和這種霸凌行徑，被國際社會普遍批評為『長臂管轄』，中方一貫堅決反對這種做法。對於損害中國主權、安全發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，我們在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。」

十四屆全國人大星期日上午9時開幕，到13日上午閉幕，會期8日半，共有9項議程，包括審議政府工作報告、審議國務院機構改革方案，以及選舉和任命國家機構組成人員等。