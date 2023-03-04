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全國政協會議開幕

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  • 2023年03月04日
【有線新聞】全國政協十四屆一次會議下午在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平及其他政治局常委等一眾領導人出席，會議由王滬寧主持。
十三屆全國政協主席汪洋回顧過去五年的工作，他表示中國取得了舉世矚目的成就：「中共十九大以來的五年是極不平凡的五年，以習近平同志為核心的中共中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對複雜的國際形勢和各種風險挑戰，如期全面建成小康社會，勝利實現第一個百年奮鬥目標，黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就，實現中華民族偉大復興，進入不可逆轉的歷史進程。」
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