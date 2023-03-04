汪洋發表政協工作報告　指過去五年提升了愛國愛港力量建設

【有線新聞】全國政協十四屆一次會議開幕，汪洋發表工作報告提到，過去五年提升了愛國愛港力量建設，今後會將二十大精神作為首要政治任務。

新一屆全國政協第一次會議開幕，國家主席習近平與一眾領導人出席，會議由王滬寧主持。

十三屆全國政協主席汪洋最後一次發表工作報告，指過去五年極不平凡，實現第一個百年奮鬥目標，落實中國共產黨對政協的全面領導，完善以政協黨組理論學習中心體制。

政協過去五年亦充分發揮愛國統一戰線組織作用，包括提升愛國愛港愛澳力量建設。汪洋表示：「推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動香港國安法制定實施，支持全國人大完善香港特別行政區

選舉制度等持續發聲、主動作為。」

而在台灣方面，汪洋指過去舉辦了多場兩岸交流活動，加強了與台灣黨派團體的聯繫，同時針對美歐就涉台、涉港、涉疆，以及美國眾議院前議長佩洛西竄台等，發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全及發展利益。

他又提到政協的工作，今後還有需要加強改善的地方，「履行職能制度化、規範化，程序化建設需要進一步深化，深度協商互動，意見充分表達有待進一步加強，政協協商效能和水平還需進一步提升。」汪洋又提到，政協要以學習宣傳貫徹二十大精神作為首要政治任務，廣泛凝聚共識，認真履行各項職能，實踐全過程人民民主。