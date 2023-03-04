港區全國人大代表簡介提案

【有線新聞】多位港區全國人大代表在北京向傳媒簡介提案。

港區人大代表團星期六晚出席人大會議記者會後見記者，多位代表簡介自己的提案，當中包括首次出任全國人大代表的前運輸及房屋局局長陳帆，梁美芬以及吳永嘉等。他們議案主要環繞大灣區發展、金融、經濟及工業等。