十四屆全國人大開幕　李克強：續行獨立自主和平外交政策　貫徹新時代解決台灣問題總體方略

【有線新聞】十四屆全國人大一次會議開幕。總理李克強發表工作報告，形容過去五年極不尋常、極不平凡，中央面對疫情適時優化調控，令全國在防疫路上取得重大決定性勝利。他強調，中央會繼續奉行獨立自主的和平外交政策，堅持貫徹新時代解決台灣問題的總體方略。

會議早上9時在人民大會堂開幕，國家主席習近平與一眾領導人先後進場。全國人大主席團常務主席趙樂際宣布會議開幕：「現在我宣布，中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕。」

總理李克強宣讀任內最後一份政府工作報告，稱過去五年極不尋常、極不平凡，國家發展取得來之不易、舉世矚目的重大新成就，如期打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。

他特別提到，在防疫路上取得重大決定性勝利：「新冠疫情發生三年多來，以習近平同志為核心的黨中央，始終堅持人民至上、生命至上，強化醫療資源和物資保障，全力救治新冠患者，有效保護人民群眾生命安全和身體健康，因時因勢優化調整防控政策措施，全國人民堅韌不拔，取得重大決定性勝利。大家共同抵禦疫情重大挑戰，面對尚未結束的疫情，仍在不斷鞏固統籌疫情防控和經濟社會發展成果。」

他又強調，中央要繼續保障基本民生和發展社會事業，加強住房保障，完善生育支持政策；又會推進政府依法履職，加強和創新社會治理，並持續反貪腐工作。

對外方面，李克強指過去5年中國特色大國外交全面推進，會繼續奉行獨立自主的和平外交政策；又指過去5年國防和軍隊建設取得一系列新重大成就，軍隊深入推進政治建軍，現代化水平和實戰能力顯著提升。

而針對台海局勢，會堅持貫徹新時代解決台灣問題的總體方略。李克強說：「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，促進祖國、推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。」

李克強強調，今年是二十大開局之年，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，紮實推進中國式現代化，持續改善民生，維持社會大局穩定。