今年國防預算逾1.55萬億元　按年升7.2%、連續兩年增幅破7%

【有線新聞】中國今年國防預算超過1萬5500億元，按年增長7.2%，較去年高出0.1個百份點，連續兩年增幅在7%以上。

總理李克強在工作報告中表示，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，全面加強練兵備戰及軍事治理，加強國防科技工業能力建設等；各級政府要大力支持國防及軍隊建設。