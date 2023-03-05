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今年國防預算逾1.55萬億元　按年升7.2%、連續兩年增幅破7%

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  • 2023年03月05日
【有線新聞】中國今年國防預算超過1萬5500億元，按年增長7.2%，較去年高出0.1個百份點，連續兩年增幅在7%以上。
總理李克強在工作報告中表示，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，全面加強練兵備戰及軍事治理，加強國防科技工業能力建設等；各級政府要大力支持國防及軍隊建設。
至於公共安全預算為2090億元，按年增加約6.3%。國家發改委在向人大提交的報告提到，要提高公共安全治理水準，確保不發生重大社會風險事件，維護社會大局穩定。
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