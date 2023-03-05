i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
今年國防預算逾1.55萬億元 按年升7.2%、連續兩年增幅破7%
i-Cable
2023年03月05日
【有線新聞】中國今年國防預算超過1萬5500億元，按年增長7.2%，較去年高出0.1個百份點，連續兩年增幅在7%以上。
總理李克強在工作報告中表示，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，全面加強練兵備戰及軍事治理，加強國防科技工業能力建設等；各級政府要大力支持國防及軍隊建設。
至於公共安全預算為2090億元，按年增加約6.3%。國家發改委在向人大提交的報告提到，要提高公共安全治理水準，確保不發生重大社會風險事件，維護社會大局穩定。
中國在線
新聞資訊
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
下一則新聞
下一則新聞
兩會｜李家超感鼓舞 將發揮好愛國者治港力量和價值
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月27日
香港奇案｜大角咀肢解父母案改編電影《正義迴廊》 好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單
娛樂
生活
有線生活
2023年02月28日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
一線搜查｜柴灣街頭男女互摑片瘋傳 短裙女遭推跌險被車撞 網民：尾段峰迴路轉
生活
有線生活
2023年02月28日
《繩角》導演羅俊偉涉迫女子當性奴 求情指行內口碑極好 官斥卑鄙判囚10個月
即時新聞
新聞資訊
2023年03月01日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日