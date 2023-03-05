返回
按輸入鍵開始搜尋

李克強：抗疫取得重大決定性勝利

  • i-Cable
  • 2023年03月05日
【有線新聞】總理李克強在政府工作報告中，形容過去五年極不尋常、極不平凡，中央面對疫情適時優化調整，令全國在抗疫路上取得重大決定性勝利，他強調中央會繼續奉行獨立自主的和平外交政策，堅持貫徹新時代解決台灣問題的總體方略。
李克強表示，過去五年極不尋常、極不平凡，國家發展取得來之不易，舉世矚目的重大新成就，他特別提到在抗疫路上取得重大決定性勝利：「新冠疫情發生三年多來，以習近平同志為核心的黨中央，始終堅持人民至上、生命至上，強化醫療資源和物資保障，全力救治新冠患者，有效保護人民群眾生命安全和身體健康，因時因勢優化調整防控政策措施，全國人民堅忍不拔，取得重大決定性勝利。」他又強調要加強住房保障，完善生育支持政策，推進政府依法履職並持續反貪腐工作。
對外方面，李克強指過去5年中國特色大國外交全面推進，會繼續奉行獨立自主的和平外交政策。而針對台海局勢，會堅持貫徹新時代解決台灣問題的總體方略。李克強說：「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，促進祖國、推進祖國和平統一進程。」
李克強強調，今年是二十大開局之年，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，紮實推進中國式現代化，持續改善民生，維持社會大局穩定。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞　料成致命傷　前家翁情婦協助罪犯被捕
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日