李克強：抗疫取得重大決定性勝利

【有線新聞】總理李克強在政府工作報告中，形容過去五年極不尋常、極不平凡，中央面對疫情適時優化調整，令全國在抗疫路上取得重大決定性勝利，他強調中央會繼續奉行獨立自主的和平外交政策，堅持貫徹新時代解決台灣問題的總體方略。

李克強表示，過去五年極不尋常、極不平凡，國家發展取得來之不易，舉世矚目的重大新成就，他特別提到在抗疫路上取得重大決定性勝利：「新冠疫情發生三年多來，以習近平同志為核心的黨中央，始終堅持人民至上、生命至上，強化醫療資源和物資保障，全力救治新冠患者，有效保護人民群眾生命安全和身體健康，因時因勢優化調整防控政策措施，全國人民堅忍不拔，取得重大決定性勝利。」他又強調要加強住房保障，完善生育支持政策，推進政府依法履職並持續反貪腐工作。

對外方面，李克強指過去5年中國特色大國外交全面推進，會繼續奉行獨立自主的和平外交政策。而針對台海局勢，會堅持貫徹新時代解決台灣問題的總體方略。李克強說：「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，促進祖國、推進祖國和平統一進程。」

李克強強調，今年是二十大開局之年，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，紮實推進中國式現代化，持續改善民生，維持社會大局穩定。