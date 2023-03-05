李克強：今年經濟增長目標約5%

【有線新聞】十四屆全國人大一次會議開幕，總理李克強發表任內最後一份工作報告，總結過去五年經濟民生的發展。他指受去年受國內外及疫情衝擊等多重因素影響，內地經濟增長為3%，並將今年經濟目標定在5%左右。

會議早上9時在人民大會堂開幕，國家主席習近平與一眾領導人先後進場。全國人大主席團常務主席趙樂際宣布會議開幕：「現在我宣布，中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕。」

總理李克強宣讀任內最後一份政府工作報告，表示過去一年受到多重超預期的因素衝擊，面對經濟新的下行壓力影響，全年經濟增長錄得3%，中央財政支出略有結餘，財政赤字穩控在2.8%，通脹維持2%。就業方面總體保持穩定，失業率控制在5.5%，脫貧人口就業規模超過3200萬人，全年糧食產量有1.37萬億斤，創歷年新高，全年基礎設施、製造業投資帶動固定資產投資增長5.1%，一定程度彌補了消費收縮缺口。

他預期今年GDP增長5%左右，預算赤字會擴大至佔GDP的3%，赤字規模將達到3.88萬億，因應綜合輸入性通脹，CPI目標在3%左右，而失業率要維持在5.5%。他回顧過去五年的政績，堅持實施穩健的貨幣政策，推動高質量共建一帶一路，持續做好「六穩」、「六保」工作，實施大規模減稅降費政策，人民生活水平不斷提高，但未來仍有不少問題有待解決。

李克強表示：「發展不平衡不充分問題仍然突出，當前發展面臨諸多困難挑戰，外部環境不確定性加大，全球通脹仍處於高位。國內經濟增長企穩，向上基礎尚需鞏固，需求不足仍是突出矛盾，民間投資和民營企業預期不穩，中小微企業和個體工商戶有不少困難。穩就業任務艱巨，房地產市場風險隱患較多，一些中小金融機構風險暴露，發展仍有不少體制機制障礙，科技創新能力還不強。」

他提出今年要繼續堅持穩字當頭、穩中求進，實施積極的財政政策及穩健的貨幣政策，保持貨幣供應量和社會融資總量增長，同時著力擴大內需，加快建設現代化產業體系。李克強還提出要切實落實兩個毫不動搖，深化國資國企改革，提高國企核心競爭力，依法保護民營企業產權和企業家權益，更大力度吸引和利用外資。