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習近平：以把握高質量發展作為首要任務
i-Cable
2023年03月05日
【有線新聞】國家主席習近平強調要將高質量發展作為首要任務。
習近平下午參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議，強調要將把握高質量發展作為首要任務。全面貫徹新發展理念，始終堅持質量第一、效益優先。他又提到要堅定不移深化改革開放，深入轉變發展方式，加快發展可持續的高質量發展體制及機制，提升人民群眾的生活品質。
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