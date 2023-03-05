李慧琼指入主席團名單與當選常委無必然關係

【有線新聞】港區人大代表李慧琼晉身全國人大主席團，被問到會否擔任常委，她說要等待選舉議程處理。

港區人大代表李慧琼說：「(進入)主席團是否意味一定當選人大常委，其實我理解沒有必然關係。事實上人大常委會議程暫時未處理，我不會將兩者完全等同。」

另外中聯辦主任鄭雁雄出席人大香港代表團全體會議，他說中國式現代化為香港帶來重大機遇，應發揮好一國兩制的重大優勢，激發由治及興的動能，引領民心回歸。維護國家主權、安全及發展利益，不能搞錯方向。他說港獨是死路，攬炒是絕路，要堅定根除亂的根源。