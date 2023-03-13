奧斯卡2023｜《奇異女俠玩救宇宙》橫掃七獎　楊紫瓊大熱封后、關繼威奪最佳男配角　即睇得獎名單

【有線新聞】《第95屆奧斯卡頒獎典禮》（Academy Awards) 於香港時間今早舉行，大熱的《奇異女俠玩救宇宙》，關繼威與珍美李寇蒂絲相繼奪得最佳男配角和女配角。

最佳電影

《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）

最佳女主角

楊紫瓊（Michelle Yeoh）／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男主角

班頓費沙（Brendan Fraser）／《鯨》（The Whale）

最佳導演

關家永、丹尼爾舒奈特（Daniel Kwan and Daniel Scheinert）／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角

關繼威（Ke Huy Quan）／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角

珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原創劇本

《奇異女俠玩救宇宙》

最佳改編劇本

《Women Talking》

最佳剪接

《奇異女俠玩救宇宙》

最佳動畫

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》（Guillermo Del Toro’s Pinocchio）

最佳原創歌曲

“Naatu Naatu”／《革命雙雄》（RRR）

最佳音效

《壯志凌雲：獨行俠》

最佳視覺效果

《阿凡達：水之道》

最佳配樂

《西線無戰事》

最佳美術指導

《西線無戰事》

最佳動畫短片

《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》

最佳國際影片

《西線無戰事》（德國）

最佳紀錄短片

《小象守護者》（The Elephant Whisperers）

最佳服裝設計

《黑豹2：瓦干達萬歲》

最佳化妝及髮型設計

《鯨》

最佳攝影

《西線無戰事》

最佳紀錄長片

《Navalny》

最佳實景短片

《An Irish Goodbye》