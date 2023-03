奧斯卡2023｜《奇異女俠玩救宇宙》橫掃七獎　楊紫瓊大熱封后、關繼威奪最佳男配角　即睇得獎名單

【有線新聞】《第95屆奧斯卡頒獎典禮》(Academy Awards) 於香港時間今早舉行,大熱的《奇異女俠玩救宇宙》,關繼威與珍美李寇蒂絲相繼奪得最佳男配角和女配角。

最佳電影

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳女主角

楊紫瓊(Michelle Yeoh)/《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男主角

班頓費沙(Brendan Fraser)/《鯨》(The Whale)

最佳導演

關家永、丹尼爾舒奈特(Daniel Kwan and Daniel Scheinert)/《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角

關繼威(Ke Huy Quan)/《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角

珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)/《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原創劇本

《奇異女俠玩救宇宙》

最佳改編劇本

《Women Talking》

最佳剪接

《奇異女俠玩救宇宙》

最佳動畫

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》(Guillermo Del Toro’s Pinocchio)

最佳原創歌曲

“Naatu Naatu”/《革命雙雄》(RRR)

最佳音效

《壯志凌雲:獨行俠》

最佳視覺效果

《阿凡達:水之道》

最佳配樂

《西線無戰事》

最佳美術指導

《西線無戰事》

最佳動畫短片

《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》

最佳國際影片

《西線無戰事》(德國)

最佳紀錄短片

《小象守護者》(The Elephant Whisperers)

最佳服裝設計

《黑豹2:瓦干達萬歲》

最佳化妝及髮型設計

《鯨》

最佳攝影

《西線無戰事》

最佳紀錄長片

《Navalny》

最佳實景短片

《An Irish Goodbye》