政府App｜「安心出行」950萬次下載仍居次　評分不成正比包尾　邊個App最多人下載？　

【有線新聞】自智能手機普及後，政府推出多個應用程式，方便市民使用政府服務。資科辦披露過去五年至今年一月，政府App的總下載次數及各商店所得評分，119個App當中，「我的天文台」下載次數達970萬次，排名第一，緊隨其後的是疫情間大部分市民都有使用的「安心出行」，有950萬次下載；而政制及內地事務局的「”悅”讀基本法」則包尾，推出一年半以來僅得9,400次下載量。

立法會財委會討論《財政預算案》，資科辦回覆議員書面質詢時，披露由政府部門推出應用程式的相關資料，過去五年政府共有119個App上架，當中39個已經下架，當局指，下架的理由包括App的相關計劃已完結、有其他更有效方式提供該服務等。

「我的天文台」最多人下載 「安心出行」推出逾兩年錄950萬下載

文件顯示，截至今年一月底，「我的天文台」共錄得970萬次下載，成最高下載量的政府部門；而排第二的是疫情下推出的「安心出行」，至2020年11月推出以來，共950萬人次下載，開發費用300萬，每年維護費用約90萬，連同運作費用總開支約1,700萬元；第三位是由醫衞局推出的「醫健通」，自2021年1月推出後，總下載次數達290萬；位列第四、五的政府App為運輸署的「香港出行易」，共錄260萬次下載；英文版本的香港電台「RTHK On The Go」有250萬人次下載。

政制局「”悅”讀基本法」排末席 僅四人評分全屬滿分

最少下載量的政府App，是由政制及內地事務局推出的「”悅”讀基本法」，耗資66萬開發，每年維護費用達6萬，程式於2021年11月推出，但推出年半以來下載量僅的9,400次，收錄電子版《憲法》和《基本法》，其商店簡介指可供查閱電子版《憲法》和《基本法》，並設問答遊戲加深用戶認識。其Apple Store評分高達5分，但只來自4人。排尾二是漁護署的「香港珊瑚礁普查」，下載量僅1.3萬，開發費用為9.5萬，每年維護花費4.5萬元。

「安心出行」評分最低 「醫健通」評價高

下載量高不代表用戶滿意應用程式體驗，雖然「安心出行」下載量排次席，但其評分是各下載平台中最低，在Apple App Store、Google Play Store及Huawei App Gallery中，分別只得1.5、3.2和3.8分；「我的天文台」評分稍高，評分為2.5、3.9及4.5分；「醫健通」的評分最高，分別為4.3、4.5及4.8分。