聯合國：港人生育率全球最低　南韓新加坡「緊隨」其後　哪些地方「最生得」？

【有線新聞】聯合國人口基金（UNFPA）19日公佈年度「世界人口狀況」報告，香港成為全球生育率最低地區，平均每名女性只生育0.8個小朋友，比南韓、新加坡、澳門還要低；至於生育率最高的地區，全數在非洲。翻查港府統計處資料，本港2021年出生率創下近30年紀錄最低，原因與晚婚、離婚、單身比例持續上升等有關，而港女初婚年齡中位數更已突破「3字頭」。

新加坡排尾三 每名女性平均育一孩

據聯合國報告指出，香港平均每名女性只生育0.8個小朋友，其後依次為南韓（0.9）、新加坡（1）、澳門和聖馬力諾（1.1）、中國大陸和阿魯巴（1.2）。非洲尼日爾（6.7）生育率最高，其後依次為乍得、剛果民主共和國及索馬里（6.1）、馬里和中非共和國（5.8）。 報告指全球有三分之二人口生活在生育率低的國家，從現在到2050年，歐洲是唯一預計將經歷整體人口下降的地區。

根據政府統計處今年2月的《香港統計月刊》，本港生育率過去30年大致呈現下跌趨勢，1991年每千名女性便有1,281名活產嬰兒，但2021年已下跌至僅772名，跌幅近40%，創下30年來新低，2021年不足37,000名嬰兒出生。

25至29歲香港女性已婚不足兩成

此外，已婚女性比例在過去30多年亦明顯下跌，1991年25至29歲女性人口已婚者佔56%，但2021年比例已下跌至19%；初婚年齡中位數由1991年26.2歲升至2021年30.6歲；由1991年至2021年，未婚女性的比例在所有年齡組別都明顯增加；粗離婚率由1991年每千人計算的1.11升至2021年的2.25，離婚率上升亦解釋了較低的生育率。