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五一黃金周｜內地酒店一房難求　民宿突稱「因嫖娼被查封」　記者放蛇揭真相

  • News Editor
  • 2023年04月28日
五一黃金周｜內地酒店一房難求　民宿突稱「因嫖娼被查封」　記者放蛇揭真相

【有線新聞】內地疫後首個五一黃金周來臨，全國各地酒店一房難求，有店主疑欲抬價大賺一筆，謊稱民宿因嫖娼被查封，藉此取消舊有預訂、重新訂價。

落訂後被告知民宿遭查封

據內媒報道，事主劉先生月中在福州「朝陽公寓」民宿預訂一套親子房，與店東商議好一晚房價為218元人民幣，並即交付訂金500元。豈料到周一（24日），他收到店家通知稱民宿因「賣淫嫖娼」被查封，沒法提供房間需退訂。其後劉先生從朋友處發現相關房間仍可供預訂，但加價至458元人民幣一晚，大增逾一倍。

劉先生在福州一間民宿落訂後，卻被店方告知民宿因嫖娼被封。

記者「放蛇」揭房價加完再加

有內地記者「放蛇」，問民宿職員五一檔期還有沒有同款親子房。店方表示還有空房，但價錢升至658元人民幣一晚，為當初劉先生預訂時的三倍，更稱從沒被派出所查封。事後店東表示雙方溝通有問題，會與劉先生協商解決，事主則認為民宿是在找藉口毀約乘機加價。

當局指，雖然民宿價格可隨行就市，但已成交訂單不能隨意毀約。

當局：成交訂單不能隨意毀約

目前福州市監局已介入事件，福建省消費者權益保護委員會指，雖然民宿酒店價格可以隨行就市，但已成交訂單不能隨意毀約，更不能只算經濟賬，以虛抬價格等手段謀求差價不當利益。有網民指同類行為越來越多，部分店主更以五一期間要裝修為由讓客人退房，亦有人直指應對有關店舖停業整頓。

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