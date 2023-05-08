乘高鐵遭小孩狂踢椅背 女乘客勸阻反遭掌摑 家長：孩子還小不至於說他

【有線新聞】四川一名女子早前（2日）乘搭高鐵時，途中不斷被後座幾名小孩踢座椅靠背，忍無可忍下回頭制止，未料卻反被小孩家長辱罵甚至掌摑，隨後女乘客亦有出手還擊。有同車男子嘗試幫女乘客出頭，與小孩家長理論，但最終調停不果，需報警處理。女乘客周日（7日）表示堅拒與對方和解，希望打人者受到應有懲罰，包括自己也一併負上責任。

女乘客於網上發布短片，稱當日她獨自乘搭高鐵，後排坐了兩個大人、三個小孩，期間被人多次踢椅背。她嘗試出言制止，「不要撞椅背了，要有禮貌一點，家長也不管一下」，小孩母親聞言即回罵，稱「小孩還小，不至於說小孩」，隨後小孩父親亦加入「罵戰」。女乘客忍不住反擊，期間有人動手掌摑她，有另一熱心乘客仗義「幫口」，怒斥家長「有小孩不代表有理」、「三個人對付一個人」，列車的工作人員到場調解，最終報警處理。

被打還手列為「互毆」 事主拒和解

警員向女乘客表示，小孩家長希望息事寧人，要求和解。女乘客在警署逗留逾七小時，期間警員不斷說服她和解，但她始終堅拒和解，表示每個人都需負上責任，包括她自己。最終事件被定為互毆，女乘客被罰款200元人民幣，而小孩家長則被罰500元人民幣。

網民斥罰款過輕 質疑警方處理不公

片段上傳至社交平台後，隨即引起網民評論。有不少人認為罰款過少，「有500塊錢，就可以隨便扇路人嘴巴子了嗎？」、「處罰太輕了，罰款應該大一些」，亦有人質疑當局的處理手法，稱「被打還手，明明是正當防衛！竟然說是互毆，荒唐！」