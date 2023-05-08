深圳「掃貨式」網紅超市罕見意外 男童購物車摔倒撼頭 網上熱傳失知覺癱瘓

【有線新聞】歐美主流的「超大型」倉庫式批發超市近年在內地興起，也成為通關後港人北上購物的熱選，不過帶同子女時千萬要小心。因為內地網絡最近熱傳一宗意外，有男童在深圳一間大型超市內，危站購物車上玩耍，但母親只顧購物「掃貨」未多加留意，男童一瞬間向後摔下，頭部直接著地失去知覺，更有傳男童事後癱瘓。店方目前已證實意外發生，但男童傷勢非傳言般嚴重。

母親忙著選購 男童摔倒撼頭嚇怕眾人

網上流傳片段稱事發在5月2日晚上8時許，於深圳市龍華區山姆會員店的步入式冷藏間內，多名顧客正在挑選商品。閉路拍下一名男童危站購物車邊緣，但其母親忙著選購貨物未多加看顧。男童不時左扭右轉，其後就從購物車上直接摔下，頭部著地，嚇怕母親，周圍顧客見狀紛紛上前查看。

超市：職員即報120 醫護到場判斷傷勢

有內地媒體報道稱，此事發生在深圳市龍華區山姆會員店，男童摔落後便陷入了昏迷，家長打算向超市進行索賠。另有網民傳言男童事後癱瘓。山姆會員商店客服其後證實某門店發生此事，但並非深圳龍華店，事發後職員第一時間撥打了120，醫護人員到場檢查後判斷男童身體無大礙，家長便帶著孩子自行離開，也未有索賠。

沃爾瑪旗下 深圳福田店銷售額全球首位

事發的「山姆會員商店」（Sam’s Club）是美國零售商沃爾瑪（Walmart）旗下的倉儲式超市，目前在深圳共有3間分店，第4間店也即將在前海開業。據報全球逾800間門店中，深圳山姆福田店連續超過10年獲銷售冠軍，可見除了深圳本地市民外，也吸引不少遊客專程前往採購。