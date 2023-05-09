日本KOL首次遊港體驗地道文化 驚訝衣物晾窗外 呻尖沙咀街道臭如「動物園糞便」

【有線新聞】香港自與各地通關後，再次成為不少人的旅遊目的地。有日本YouTuber近日來港旅遊，拍片記錄三日兩夜的快閃行程，片中她亦有分享對香港的看法，部分意見竟讓網民反駁「無法苟同」！

日本女生獨遊香港 形容像新加坡加泰國混合體

日本23歲YouTuber Mii（ふじわらのみい）一向喜愛獨遊，上月便來港快閃三日，亦有拍Vlog拍下所見所聞，如到酒樓品嘗中菜、逛女人街跟波鞋街、飲啤酒、吃炒飯、到尖沙咀欣賞維海夜景，又去廟街食大排檔、搭山頂纜車等，行程既緊密又精彩。

沿途Mii見到許多衣物都被晾出外面，亦顯得非常驚訝。而到了尖沙咀諾士佛臺，她亦分享對香港的看法，稱這裏一向予人有「發達國家」的感覺，但看到一些堆滿雜物窄巷，便覺得香港像是新加坡與泰國的混合體。隔日，她在加連威老道附近的茶餐廳吃完午餐後，一走到街頭便突然停下，皺起眉說「非常臭」、「彷彿聞到動物園的糞便味」。

香港街道「臭得像糞便味」 網友斥失禮

有香港網友也留意到Mii所拍的Vlog，並引述她形容香港街道「像動物園糞便味」，因而引起熱烈討論。有人認為她的發言很失禮，「唔會咁嘅，日本人唔會咁無禮貌。」亦有人感同身受，「唔出奇，尤其開始轉夏季，又熱又潮濕」、「講事實啫」。而Mii則在社交平台回覆事件，得悉她的話引發了爭議，讓她感到很抱歉。