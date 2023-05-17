攜泰國女伴入住渡假村 中國商人疑陷多人劫殺局 中廿刀祼身伏屍浴室

【有線新聞】中國情侶伏屍印尼峇里酒店案件尚未偵破，再有中國人在東南亞酒店內遇害。一名中國男商人於泰國董里府一間度假村酒店開房，在浴室內被刺20多刀身亡，財物被洗劫一空。據報死者與一名本地年輕女子同行入住，事後對方行蹤不明，警方更認為行兇者不止一人。

死者為已婚橡膠廠老闆 與年輕女開房

據泰國媒體報道，董里府警局於當地時間5月16日接報，一度假村酒店房間內發現一具外國男子屍體。警方詢問工作人員後得知死者為中國人，是當地一間橡膠加工廠的老闆，43歲已婚，妻子為泰國人。據報死者是於15日下午4時許，在一名年輕泰國女子陪同下開房。

酒店職員表示，16日中午12時死者仍未結帳，電話亦無人接聽，管家於是去敲門，開門時發現浴室房前有血，所以不敢去看。在同事陪同下檢查發現死者躺在浴室，於是趕緊通知警方。死者被發現時臉朝下躺在浴室，身上只有一條毛巾，刀傷遍布全身，浴室到處滿是血跡。警方證實死者刀傷共計20多處，致命傷應是心臟部位的刀傷，已死亡至少12小時。

房內遺七瓶空啤酒 兩沒用過保險套

房內財物被洗劫一空，死者生前所用眼鏡、手表、手機等遺物不翼而飛，其本田雅閣座駕也不見蹤跡。房間內有7瓶喝過的啤酒、1包香煙和2個沒用過的保險套。

有報道指，死者入住其房型為790泰銖（約合人民幣162元）的通宵房，用現金支付，有指死者生前經常入住該酒店。警方初步推斷案件或有多名兇手，兇手作案後駕駛男子車輛逃匿，目前正聯繫受害者妻子及家屬。