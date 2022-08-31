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強檢公告｜政府14日巡查13廈　共逾百人被罰一萬　唔想破財強檢名單邊度睇？

強檢公告｜政府14日巡查13廈　共逾百人被罰一萬　唔想破財強檢名單邊度睇？

【有線新聞】近日確診急升，政府連續五日到全港各區大廈打擊違反強制檢測公告人士。翻查過去14日紀錄，共103人因違令被罰一萬，令庫房進帳逾一百萬元！

政府在過去14日（8月17至31日）突擊檢查全港13幢大廈，打擊違反強檢令人士，共找出395人違令，並向103人發出10,000元定額罰款通知書。而當中最多人被罰的是馬鞍山錦暉苑，共36人被罰。其次為長沙灣凱樂苑凱碧閣及鰂魚涌太古城恒星閣，分別為24人及9人。

政府在過去14日內共巡查13幢大廈，共103人被罰款10,000元。

．強檢公告執法時間？
答：根據過去14日資料，執法行動大多在早上7至8時開始，通常於早上11時半前完結束。

．強檢公告幾時出？邊度睇？
答：強檢公告通常於晚上發出，並予市民兩日時間做檢測，但間中會於深夜或接近凌晨時間才公布，大家可以留意有線新聞Apps的即時推送（Android按此裝Apps：http://bit.ly/3aA9Z9M）或衞生防護中心網站，早上出門前再望望就最穩陣！

強檢公告通常於晚上發出，並予市民兩日時間做檢測，但間中會於深夜或接近凌晨時間才公布。（政府新聞處圖片）

．哪類人可獲豁免強檢？
答：三個月內曾檢測陽性人士，包括核酸及已呈報快測者，均無需接受強檢。另外，快測陰性不視作符合強檢要求。

．惡劣天氣強檢安排？
答：若強檢期間任何時間懸掛三號風球或以上，或紅／黑色暴雨警告，進行強檢時間將延長一天。

三個月內曾染疫人士可豁免接受強檢。（政府新聞處圖片）

．違強檢令罰則幾重？
答：任何人未遵強檢公告可罰款10,000元，政府亦會向其發出強檢令，要求於指明期間內檢測，不遵從強檢令屬違法行為，可罰款50,000元及監禁六個月。

．邊度有得做檢測？
答：市民可到社區檢測中心（上午8時至下午1時半、下午2時半至晚上8時）或流動採樣站檢測（各站服務時間不同，詳見網站）

任何人若未遵強檢公告可罰款10,000元，政府亦會向其發出強檢令。（政府新聞處圖片）

 

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