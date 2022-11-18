世界盃2022｜加密賽程傷兵湧現　普巴、萊斯世盃夢碎　盤點13位缺陣球星

【有線新聞】卡塔爾世界盃決賽周即將開鑼，32支晉級隊伍均已公布名單。今屆世界盃首次於季中舉行，部分聯賽為遷就日程加密賽期，或加劇球員受傷風險。不少球星如普巴、萊斯、祖達都因傷無緣遠征卡塔爾，至於葡萄牙主力C朗今晨因腸胃炎缺席友賽，未知會否影響世界盃表現。即刻睇下根據德國轉會網站「transfermarkt」中13位高身價、原有機會征戰世界盃的球星。（截至18.11.2022）

A組：（卡塔爾 、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭）

．塞內加爾｜沙迪奧文尼（6,000萬歐元）、荷蘭｜韋拿杜姆（1,200萬歐元）

今季轉投德甲拜仁慕尼黑的文尼，在本月初對陣雲達不來梅時因傷退下火線。塞內加爾缺少文尼在前線擔綱，火力勢減弱不少。至於荷蘭中場韋拿杜姆就為求更多上陣機會，助入選國家隊征戰世盃，今夏由PSG外借羅馬。可惜他在操練中受傷，最快明年初才復出。

B組：（英格蘭、伊朗、美國、威爾斯）

．英格蘭｜利斯占士（7,000萬歐元）、捷維爾（3,800萬歐羅）

兩位效力車路士的英格蘭邊路守將利斯占士及捷維爾先後受傷患困擾，其中左閘捷維爾在月初的歐聯分組賽拉傷大腿，遺憾無緣世界盃。兩員大將缺陣下，英格蘭領隊修夫基在兩閘位置分別揀選阿歷山大阿諾、捷比亞、梳爾及卡爾獲加入大軍名單。

C組：（阿根廷、墨西哥、波蘭、沙特阿拉伯）

．阿根廷｜洛希素（2,200萬歐羅）

阿根廷中場洛希素因腳部傷患問題缺席今屆世界盃，他去年曾助球隊勇奪美洲盃冠軍。至於早前盛傳會因傷缺陣的戴巴拿及迪馬利亞，則雙雙入選大軍名單。

D組：（法國、突尼西亞、澳洲、丹麥）

．法國｜尼根古（8,000萬歐元）、甘柏比（4,000萬歐羅）、普巴（3,500萬歐羅）、簡迪（3,000萬歐羅）

兩大法國中場雙雙缺陣，衞冕路難行！車路士中場簡迪在季初對熱刺的賽事受傷，需要接受手術養傷四個月，早早無緣世界盃。至於同胞普巴今季重返祖雲達斯後同受傷患困擾，復操後再度受傷，未能趕及出戰世盃。力圖衞冕的法國缺少兩大主力下，中場線要靠兩名皇馬中場祖亞文尼及卡馬雲加撐起。可惜屋漏偏逢連夜雨，法國陣中再添傷病，前鋒尼根古及後衛甘柏比雖已會合國家隊操練，卻相繼受傷退隊，令陣容更加殘缺。

E組：（西班牙、哥斯達黎加、德國、日本）

．德國｜添姆雲拿（2,500萬歐元）、萊斯（900萬歐元）

繼14年世界盃及16年歐國盃之後，德國中場萊斯再度因傷落選大賽，另一鋒線大將添姆雲拿亦因傷提早告別今年賽事。而德國大名單亦有不少驚喜，其中14年奪冠功臣的馬里奧葛斯亦相隔五年後再度入選國家隊。

H組：（葡萄牙、加納、南韓、烏拉圭）

．葡萄牙｜迪奧高祖達（5,500萬歐元）、柏度尼圖（3,200萬歐元）

利物浦翼鋒迪奧高祖達在上月對曼城賽事傷出，需休戰數月。同在英超搵食的狠隊翼鋒柏度尼圖亦因傷無緣入選，勢令葡萄牙攻力打折扣，目前鋒線仍有C朗拿度、祖奧菲歷斯以及拉菲爾里奧坐陣。