世界盃2022｜美斯、摩迪最後探戈　「超齡新丁」鎮守荷蘭防線　17歲莫高高德國鋒線希望

【有線新聞】卡塔爾世界盃周一凌晨揭幕，各支參賽隊伍名單都塵埃落定，當中不乏家傳戶曉的球壇巨星，亦有冉冉升起的世盃新丁。美斯、C朗兩大球王將第五度征戰世界盃，兩人能否圓夢，為國增添一座大力神盃？

【最後探戈】

阿根廷｜美斯

老對手C朗未有意退出國家隊，接受專訪時更稱除非今屆捧走世界盃冠軍，否則希望踢到40歲才掛靴，但美斯則表明是最後一次出戰世界盃。35歲的美斯第五度踏上世界盃舞台，過去四屆上陣19場，攻入6球、5助攻，較C朗少一球。去屆僅射入一球的美斯，今年能否在隊友拿達路馬天尼斯、迪巴拿等人協助下，為阿根廷增添一座大力神盃？

克羅地亞｜摩迪

摩迪上屆帶領克羅地亞殺入世界盃決賽，可惜不敵法國鎩羽而歸。四年過去、這位前世界足球先生在皇馬或國家隊地位仍然舉足輕重，年屆37歲的他今季已為皇馬上陣18場比賽，雖然數據沒以往亮麗，但技術、掌握節奏能力仍在。最後一次披上「格仔球衣」的摩迪，能否聯同隊友高華錫、波素域等人再次造出好成績，為國家隊生涯畫上完滿句號？

【首戰世盃】

德國｜莫高高、富高洛

萊比錫前鋒添姆雲拿月初受傷，德國國家隊選入兩名「新丁」補給火力，分別是多蒙特莫高高及雲達不來梅的富高洛，兩人都是首次入選「大國腳」。其中莫高高早在青年軍時代已聲名大噪，14歲跳級替多蒙特U19效力，其後更以16歲零1天之齡替多蒙特於德甲上陣，成為德甲史上最年輕出場球員。夏蘭特今季轉投曼城，莫高高獲得更多上陣機會，今季德甲表現甚佳，交出6球、4助攻。至於富高洛則延續去年好表現，他去季在德乙射入19球助不來梅升班後，今屆14場德甲攻入10球，加上1米89的身高應可令德國的進攻方式有更多變化。

荷蘭｜沙維施蒙斯、柏斯維亞

19歲的沙維施蒙斯是巴黎聖日耳門的青訓產品，今季自由身轉投荷甲燕豪芬後表演搶鏡，多項進攻數據都在荷甲名列前茅，各項賽事射入10球、4助攻，更一躍成名首度入選荷蘭大國腳。

39歲的柏斯維亞可謂是今屆的「超齡新丁」，今年9月才首度入選大國腳，並獲得人生首頂「喼帽」，同時以38歲318日成為荷蘭史上第二年長出場球員。去年從維迪斯轉投阿積士，就遇上隊中兩位門將分別停賽及受傷，柏斯維亞臨危受命擔正反而愈踢愈有，今屆繼續坐穩阿積士正選門將之位。快將踏入不惑之年的他，會否成為今屆荷蘭主力門，將繼續創造話題？