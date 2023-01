金球獎2023｜楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》首奪影后　楊潤雄稱感鼓舞：香港演員大放異彩

【有線新聞】華裔演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)(台譯:媽的多重宇宙)秀蓮一角,奪得第80屆金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角。楊紫瓊在台上致謝時更一度被大會催促,她不禁喝停(Shut up, I can beat you up),使台下掌聲如雷。而戲中飾演她丈夫的關繼威亦大熱奪得最佳男配角,他在台上發表感言時提到導演史提芬史匹堡當初的知遇之恩,感謝對方找年僅12歲的他拍《奪寶奇兵》(Indiana Jones)。

《奇異女俠玩救宇宙》中楊紫瓊(中)飾演落魄新移民,由關繼威飾演的丈夫(右)卻突然自稱來自另一平行宇宙。(電影截圖)

《奇異女俠》以小博大 全球票房逾億

《奇異女俠玩救宇宙》於2022年一上映便佳評如潮,在全球取得逾一億美元票房,美國電影學會、國家評論協會更將本片列入年度十大電影之一。戲中講述美國華裔新移民王秀蓮(楊紫瓊飾)不但迎來事業的低潮,丈夫(關繼威飾)更打算跟自己離婚,而女兒亦因出櫃一事而與她起衝突,在多方打擊下竟墜入多重宇宙,而被迫冒險救世界。

楊潤雄:楊紫瓊實至名歸

在楊紫瓊封后後,文化體育及旅遊局局長楊潤雄出稿祝賀,表示「楊紫瓊先在香港影壇取得成就,繼而進軍國際影壇,憑出色演技和堅毅努力,取得電影界極高殊榮,實至名歸。對於香港演員在國際影壇繼續大放異彩,感到非常鼓舞。」

楊紫瓊(左一)在處女作電影《貓頭鷹與小飛象》,與林子祥(右二)、洪金寶(右一)共同演出。戲中她飾演溫柔女社工,跟日後形象截然不同。(電影截圖)

生於馬來西亞 22歲來港發展

生於馬來西亞怡保的楊紫瓊22歲時隻身來港發展,首登大銀幕便與武打巨星洪金寶合作拍攝電影《貓頭鷹與小飛象》, 並憑《皇家師姐》、《警察故事III》等電影一躍成香港著名武打女星。但香港電影並非她演藝生涯的終站,而是面向國際舞台的跳板。她曾擔任007系列史上首位華人「邦女郎」,隨後更拍攝《臥虎藏龍》、《藝妓回憶錄》等經典電影擴闊戲路。近年她更在荷里活影壇站穩陣腳,《我的超豪男友》、Marvel系列《尚氣與十環幫傳奇》等皆有她的身影,連名導演史提芬史匹堡亦找她出演《阿凡達3》。