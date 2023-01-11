金球獎2023｜楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》首奪影后　楊潤雄稱感鼓舞：香港演員大放異彩

【有線新聞】華裔演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)（台譯：媽的多重宇宙）秀蓮一角，奪得第80屆金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角。楊紫瓊在台上致謝時更一度被大會催促，她不禁喝停（Shut up, I can beat you up)，使台下掌聲如雷。而戲中飾演她丈夫的關繼威亦大熱奪得最佳男配角，他在台上發表感言時提到導演史提芬史匹堡當初的知遇之恩，感謝對方找年僅12歲的他拍《奪寶奇兵》(Indiana Jones)。

《奇異女俠玩救宇宙》中楊紫瓊（中）飾演落魄新移民，由關繼威飾演的丈夫（右）卻突然自稱來自另一平行宇宙。（電影截圖）

《奇異女俠》以小博大 全球票房逾億

《奇異女俠玩救宇宙》於2022年一上映便佳評如潮，在全球取得逾一億美元票房，美國電影學會、國家評論協會更將本片列入年度十大電影之一。戲中講述美國華裔新移民王秀蓮（楊紫瓊飾）不但迎來事業的低潮，丈夫（關繼威飾）更打算跟自己離婚，而女兒亦因出櫃一事而與她起衝突，在多方打擊下竟墜入多重宇宙，而被迫冒險救世界。

楊潤雄：楊紫瓊實至名歸

在楊紫瓊封后後，文化體育及旅遊局局長楊潤雄出稿祝賀，表示「楊紫瓊先在香港影壇取得成就，繼而進軍國際影壇，憑出色演技和堅毅努力，取得電影界極高殊榮，實至名歸。對於香港演員在國際影壇繼續大放異彩，感到非常鼓舞。」

楊紫瓊（左一）在處女作電影《貓頭鷹與小飛象》，與林子祥（右二）、洪金寶（右一）共同演出。戲中她飾演溫柔女社工，跟日後形象截然不同。（電影截圖）

生於馬來西亞 22歲來港發展

生於馬來西亞怡保的楊紫瓊22歲時隻身來港發展，首登大銀幕便與武打巨星洪金寶合作拍攝電影《貓頭鷹與小飛象》， 並憑《皇家師姐》、《警察故事III》等電影一躍成香港著名武打女星。但香港電影並非她演藝生涯的終站，而是面向國際舞台的跳板。她曾擔任007系列史上首位華人「邦女郎」，隨後更拍攝《臥虎藏龍》、《藝妓回憶錄》等經典電影擴闊戲路。近年她更在荷里活影壇站穩陣腳，《我的超豪男友》、Marvel系列《尚氣與十環幫傳奇》等皆有她的身影，連名導演史提芬史匹堡亦找她出演《阿凡達3》。