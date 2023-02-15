土敘大地震｜IKEA五千簡約避難屋送災區　數小時可徒手裝好　足抵禦惡劣天氣

【有線新聞】土耳其、敘利亞大地震死傷數字持續上升，災區救急刻不容緩，瑞典家具業巨頭IKEA（宜家家居）的慈善基金會近日就將5000組裝簡約避難屋送往土耳其南部和敘利亞北部災區，供給無家可歸的災民居住。第一批避難屋更已送抵土耳其哈塔伊省災區，部分已連夜組裝完成。

門可上鎖 確保私隱安全

這款組合避難屋（Fatpack Shelters）由非政府組織「更好避難所」Better Shelter和UNHCR（聯合國難民事務高級專員公署）在IKEA的基金會支持下開發，曾獲得英國倫敦設計博物館主辦的「Beazley design of the year 2016」 。基金會承諾提供1000萬歐元支持這個項目。

避難屋約有17.5平方米大，可裝入兩個箱子，採用平板包裝運輸，無需工具即可在數小時內組裝完畢，並可抵禦惡劣天氣。每個避難所都有一扇可上鎖的門以確保私隱安全，並配有一盞太陽能燈。

用於80多個國家 可作教室診所

Better Shelter亦已設立應急基金，接受私營機構和慈善合作夥伴的捐助，並可以門、窗、燈等獨立部件方式「逐件」捐助。除用是次土耳其和敘利亞的地震，烏克蘭、孟加拉和哥倫比亞在內的80多個國家，也曾以組合避難屋用作教室和診所。

IKEA基金會執行長Per Heggenes直言地震的破壞性已顯現，需要共同努力來支持許多無家可歸、無法獲得基本生活必需品的兒童和家庭，「他們迫切需要安全、有尊嚴的避難所，以抵禦寒冷和低溫」。