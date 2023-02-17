黃金簽證｜葡萄牙、愛爾蘭帶頭叫停　投資移民歐洲越來越難？　哪國最快取得歐盟護照？

【有線新聞】投資移民是中港人士主流移民途徑，而經濟不景的歐洲多國為吸引資金流入，近10年紛紛放寬申請門檻，「幾乎有錢就得」，因而令相關居留許可計劃有「黃金簽證」之稱。不過，愛爾蘭、葡萄牙因應房當地地產被新移民「爆買」，推高樓價惹起民憤，近日先後叫停計劃。可見「黃金簽證」未來將「買」少見少，而目前歐洲還有哪些國家仍在推行？

黃金簽證成歐盟國家「通行證」

歐洲國家的「黃金簽證」之所以受歡迎，是因為歐盟國家擁有「自由流動協定」，只要持有公民護照就可通行27國及享有多種歐盟公民權利。黃金簽證便允許外國富裕投資者獲取居留許可，繼而在滿足指定條件後，獲取永久居留權或成為歐盟公民，但每個國家的申請條件、持有人權利、入籍門檻均有不同，可想而之，經濟較差國家較化傾向開出低門檻，希臘、意大利等便是「知名」例子。

意大利黃金簽證的最低投資額是25萬歐元，但不接受房地產投資；意大利初創企業要投資25萬歐元或以上，註冊營運企業則是投資50萬歐元或以上，另外可透慈善（文化、教育、科研等領域）捐款滿100萬歐元或以上，或投資200萬歐元或以上於意大利政府債券；只要滿資條件可每兩年續證、家庭成員自由穿梭神根地區；住滿5年可獲取永久居留權、10年可成為歐盟公民。

希臘、西班牙沒居留日數限制

希臘黃金簽證門檻不高，房地產項目的最低投資額也只是25萬歐元，投資政府債券、希臘企業則是40萬歐元，又或在希臘的銀行存款最少40萬歐元。計劃沒有最短居留日數限制，只要滿足條件就可每5年續證，期間所有家庭成員更可自由穿梭神根地區，而住滿7年就可以申請入籍希臘、成為歐盟公民。

西班牙黃金簽證投資門檻則是50萬歐元，項目為當地房地產，西班牙公司股票、銀行存款則需100萬歐元或以上，而投資西班牙政府債券金額達最少200萬歐元。計劃沒有最短居留日數限制，滿足條件就可在西班牙合法工作及生活；所有家庭成員可自由穿梭神根地區，住滿5年可獲取永久居留權、10年可成為歐盟公民。

里斯本租金升逾四成 愛爾蘭：申請者九成中國人

要數時間門檻最低，則是歐洲兩小國：塞浦路斯及馬爾他。其中塞浦路斯換取歐盟護照只需約一年時間，但投資金額為215萬歐元（房地產200萬元＋捐贈政府15萬元）；馬爾他花約1年半取得歐盟護照，投資115萬歐元（捐贈政府65萬元＋房地產35萬元＋國債投資15萬元）。

愛爾蘭、葡萄牙兩國叫停「黃金簽證」，樓價大增同樣是原因之一。葡萄牙方面，當地樓價、租金不斷飆升，首都里斯本去年租金平均增幅達三成七，10年以來流入資金達68億歐元，但絕大部分都是流入地產市場。愛爾蘭政府數據更指出，有94%申請都來自中國，申請來源太過集中，令個案審查出現困難。