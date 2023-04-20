港島區停電｜48分鐘恢復供電　港燈按協議可獲利潤獎勵？　政府研改賞罰機制

【有線新聞】港島多區昨日凌晨停電48分鐘，按照港燈的利潤管制協議，不單止毋須罰款，因為65分鐘內恢復供電，港燈更可以賺額外0.015%利潤獎勵。政府研究修改賞罰機制，不會只是簡單看恢復供電時間。

星期三凌晨，港燈供電系統在維修保養時發生設備故障，鴨脷洲、薄扶林、杏花邨及太古等港島多區停電，67宗被困升降機及警鐘鳴響報告。

根據政府與兩電的利潤管制協議，即使該年度發生事故，如果平均可於65分鐘內恢復供電，電力公司仍可賺額外0.015%獎勵，70分鐘內恢復供電獎勵減少，如此類推。港燈今次停電時間由星期三凌晨12時49分至凌晨1時37分，歷時48分鐘，按協議可獲得0.015%額外利潤。

港島東（民建聯）梁熙：「如果你有一次可能10多小時停電，其他都很短，數分鐘、十多分鐘停電，除開只要是65分鐘以下已經有獎勵，事實上是一個很大漏洞。目前利潤保證8%已是一個很好鼓勵、獎勵，所以未來如果停電，然後在若干時間內恢復供電，是不需要有額外獎勵，這是多此一舉做法，但反而如果停電超過若干時間要有罰則，這必須保留。」

政府說會在年度核數時，審視事故會否觸及賞罰機制，今年中期檢討管制協議時會提出修訂賞罰機制，例如要考慮每宗事故的情況，而非簡單計算停電或恢復供電時間等。