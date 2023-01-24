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入境南韓確診後潛逃　中國旅客被逐出境禁入境一年

  • i-Cable
  • 2023年01月24日
【有線新聞】一名中國旅客月初入境南韓，確診後拒絕隔離、一度潛逃，被韓方驅逐出境及禁止入境一年。
南韓防疫部門指，該名中國籍旅客涉嫌違反傳染病預防及管理相關法律受查，但要提堂審理至少需時一個月，鑒於其情況未能滿足拘留條件，入境當局決定直接驅逐他出境，毋須接受審訊或判刑。這名中國男子月初飛抵仁川機場，核酸檢測呈陽性，被送隔離酒店期間逃走，兩日後在首爾市區被捕。
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