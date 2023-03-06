兩會｜消息：港區全國政協委員周三或獲領導人接見

【有線新聞】消息指港區全國政協委員周三有機會獲領導人接見。

據了解，港區政協當日將在政協禮堂出席聯組會議，領導人有機會參加與委員見面，但未知會是哪位領導人出席。五年前兩會換屆，由十九屆中央政治局常委中紀委書記趙樂際會見港區委員，之後四年就由主管港澳事務的國務院副總理韓正出席。