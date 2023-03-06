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兩會｜消息：港區全國政協委員周三或獲領導人接見
i-Cable
2023年03月06日
【有線新聞】消息指港區全國政協委員周三有機會獲領導人接見。
據了解，港區政協當日將在政協禮堂出席聯組會議，領導人有機會參加與委員見面，但未知會是哪位領導人出席。五年前兩會換屆，由十九屆中央政治局常委中紀委書記趙樂際會見港區委員，之後四年就由主管港澳事務的國務院副總理韓正出席。
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