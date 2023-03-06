南韓政府基金將代日企賠償強迫勞動受害者

【有線新聞】南韓宣布推出二戰強制勞動受害人賠償方案，將由政府基金募捐支付。有輿論不滿並非日本直接賠償，但韓方相信日方不會阻撓相關企業捐款。日韓雙方回應時都提及，美日韓合作很重要。

南韓外長朴振公布日本強徵勞工第三方賠償方案，行政安全部轄下基金將由南韓私營企業籌集捐款，代替日本相關公司，支付最高法院2018年判定的賠償金和拖欠利息，相信東京當局不會阻止日本企業自願捐助：這表明政府並無忽視問題而是承擔責任，克服歷史給人民造成的傷痛。

朴振稱在國際安全形勢嚴峻下，韓日合作至關重要，兩國領導人有意改善雙邊關係，強調日方應表達悔意及致歉，目前尚未判決的訴訟，若果勝訴，亦可獲政府基金支付賠償。

不過這次賠償方案沒有日本公司直接參與，惹來民間不滿。大批示威者聚集在首爾外交部大樓外，要求日本公司直接賠償，並促請尹錫悅政府中止親日外交。

南韓最高法院2018年裁定15名二戰勞工勝訴，日本製鐵和三菱重工等日本企業，須承擔強徵勞工責任，但日方認為勞工索償問題，早於1965年《日韓請求權協定》解決。早前有報道指，兩間企業都會捐款給韓方的基金。

日本外相林芳正稱，對民間及企業捐款並無特定立場。首相岸田文雄則指，應對國際社會各種問題上，南韓是協作重要鄰國，需要進一步加強日韓和日美韓的戰略合作。