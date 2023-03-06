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俄烏戰事｜馮德萊恩指無證據指中國有意向俄提供武器　德國將於停戰後向烏提供安全保障

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】到訪德國的歐盟委員會主席馮德萊恩指目前無證據顯示中國有意向俄羅斯提供武器。
德國總理朔爾茨在柏林以北的梅澤貝格宮接待馮德萊恩，期間談及烏克蘭局勢，馮德萊恩被問到一旦中國向俄羅斯供武會否制裁北京當局時，稱不會回答假設性問題。朔爾茨則指中國表明不會交付武器予俄羅斯，又說只有俄羅斯總統普京可打破僵局，其目的已在抵抗中失敗。德國將於停戰後對烏方提供安全保障，烏克蘭亦正靠向歐盟，歐洲將變得更團結，經濟上獨立於俄羅斯。
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