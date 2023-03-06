i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
俄烏戰事｜馮德萊恩指無證據指中國有意向俄提供武器 德國將於停戰後向烏提供安全保障
i-Cable
2023年03月06日
【有線新聞】到訪德國的歐盟委員會主席馮德萊恩指目前無證據顯示中國有意向俄羅斯提供武器。
德國總理朔爾茨在柏林以北的梅澤貝格宮接待馮德萊恩，期間談及烏克蘭局勢，馮德萊恩被問到一旦中國向俄羅斯供武會否制裁北京當局時，稱不會回答假設性問題。朔爾茨則指中國表明不會交付武器予俄羅斯，又說只有俄羅斯總統普京可打破僵局，其目的已在抵抗中失敗。德國將於停戰後對烏方提供安全保障，烏克蘭亦正靠向歐盟，歐洲將變得更團結，經濟上獨立於俄羅斯。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月27日
下一則新聞
下一則新聞
南韓政府基金將代日企賠償強迫勞動受害者
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智八年前偷項鏈、金條等 今區院提堂 謀殺案5月8日再訊
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月28日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月24日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
香港奇案｜回顧7大恐怖凶案 兇徒出獄近況 有人做老闆有人再入獄
生活
有線生活
2023年02月27日
香港奇案｜大角咀肢解父母案改編電影《正義迴廊》 好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單
娛樂
生活
有線生活
2023年02月28日
壽司郎事件翻版｜南韓高中棒球隊赴台用膳 隊員用公羹食雪糕 球隊堅拒道歉：角度問題
即時新聞
新聞資訊
2023年02月28日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月27日