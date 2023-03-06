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胡英明專訪｜計劃明年成立「香港國際廉政學院」　冀長遠獲資歷架構認可

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  • 2023年03月06日
【有線新聞】廉政專員胡英明說，計劃明年成立「香港國際廉政學院」，針對不同行業的管理層提供培訓，提升防貪能力，長遠希望課程成為資歷架構認可的一部分。
廉政公署明年成立五十周年，胡英明接受專訪提到，計劃趁此機會設立「香港國際廉政學院」，今年會先試行為特定行業推出課程，透過個案研究和分享，提升行業管理層偵測貪污的能力。
廉政專員胡英明：「除了銀行業，可能有些工務工程，由工務工程的誠信領袖領導的一些專業證書課程，另外可能有保險（課程）、高危行業都會有針對性的課程。其實我心目中有些範疇，雖然沒有時間表何時做到，但譬如機場管理局未來很多工程，正構思如何幫管理人員加強反貪防貪能力，這樣數都有五六個範疇，我希望在公布前都可以做到。」
他說長遠希望這些課程會成為資歷架構認可的一部分。「將來可能領牌或從事某些工種，一定要上廉政學院某些課程，我當然希望這樣，但這些要監管機構覺得你的課程有無用。要令人覺得真的有用，要加入評分標準，這樣是最好。」
廉署也計劃在學院為海外反貪人員提供反貪課程，讓海外執法人員親身來港了解香港的反貪工作和成效，以增加廉署在國際反貪領域的影響力。
胡英明說，訓練學院初期會先調撥內部人手，希望待做出成績，才再向政府爭取更多資源，擴大學院規模。
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