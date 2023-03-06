北角的士意外｜運輸署考慮收緊高齡司機續牌體檢要求　業界指免費身體檢測反應不踴躍

【有線新聞】北角的士落斜衝落英皇道，84歲司機被控危險駕駛，導致他人身體受嚴重傷害，明日在東區法院提堂，兩名傷者仍然危殆。業界指未能確保替更高齡司機的身體情況，運輸署正考慮收緊高齡司機的續牌體檢要求。

今年頭兩個月有多宗涉及高齡司機的的士交通意外，業界說因為人手青黃不接，多了高齡司機替更，即使政府免費為他們提供身體檢測，反應都不踴躍。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成：「盡量多推動體檢讓司機免費做，其實現在政府有的，但事實上司機本身不太積極。找個84歲的司機去駕駛的士，大家都看到他可能是替工，他的反應、道路常識可能不太足夠。」

現行政策下，70歲以上司機續牌時要提交醫生簽發的體格檢驗證明書，續牌有效期由一般十年降至最多三年，俗稱「搵食車」的商用車要求亦一樣。

運輸署已成立專家小組檢視安排，不排除體檢中加入更多項目或加密檢查頻率。運輸署署長羅淑佩：「手握力、腳的反應、眼、耳，這些都是很重要的，特別對於年紀大的司機，定期監測穩定較好。未必一定說年紀大身體就不健康，其實身體也可以很健康、很壯健、老當益壯，當然駕駛是一種職業，可能部分人有生計需要駕駛，這些我們都會考慮。」

申訴專員公署早在前年已就高齡司機續牌安排發表報告，提出現行的證明書沒有訂明檢查項目，驗身要求亦相對落後，當時已建議署方制定更嚴格的要求。