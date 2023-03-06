胡英明專訪｜有信心香港不會成貪污重災區　惟清廉指數或受地緣政治攻擊

【有線新聞】廉政公署去年收到1,800多宗貪污投訴，按年減少近兩成。廉政專員胡英明接受專訪說有信心社會復常後，香港不會成為貪污重災區，又說香港一直在清廉指數排高位，但難保會因為地緣政治受到攻擊。

廉政專員胡英明接受專訪說去年收到1,835宗貪污投訴，較前一年減少近兩成，樓宇管理個案佔最多、有420宗，其中成功瓦解歷來最大型的維修貪污集團，拘捕49人，胡英明說召開記者會交代後的一個月再接到58宗投訴。

胡英明：「一個很好的現象是市民舉報，很多是具名的。具名代表甚麼？即市民信任廉署。是一個很好指標。所以你問我現時香港的廉潔情況。過往這麼多年都是靠市民、靠政府、靠廉署一起打拼回來，得來不易。如果一方鬆懈就會倒塌，我有信心不會成為重災區，就算復常後。」

香港連續兩年在清廉指數排名12，較2020年微跌一位，胡英明說香港一直保持在高位，但難保日後會受到衝擊。

胡英明：「地緣政治愈來愈緊張，香港法治受到攻擊和抹黑，廉潔指數可否獨善其身？不能，現時可能有輕微變化，但問題我們要做多些。」胡英明說會爭取機會外訪，說好香港故事，今年下半年亦會到大灣區9個城市考察，商討合作計劃。

在懲教署工作超過30年，胡英明去年退休後出任廉政專員，他說兩個崗位很不同，但同樣有挑戰性。

胡英明：「協助他人更生，我可以說在整個司法體系中是守龍門。來到廉署是打前鋒、去執法，工作性質不同，但都是為香港好。」