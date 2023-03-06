初選案｜區諾軒稱林景楠不支持綑綁式否決預算案　與戴耀廷「35+」概念不同

【有線新聞】民主派初選案續審，區諾軒繼續作供，說認罪的林景楠曾經講過不支持綑綁式否決預算案。

區諾軒早上開庭時主動提出要修正及補充之前的作供，說學者沈旭暉曾經邀請有興趣參選功能組別的人出席「35+交流會」，席上包括認罪的被告林景楠，他們當時的目標是希望達到立法會過半，但不支持綑綁式否決預算案，概念與戴耀廷的「35+」非常不同。

至於港島協調會議的初選機制初稿提到會積極運用權力否決預算案，法官陳慶偉問區諾軒與會者當時有無這項共識，區諾軒說沒有共識，不同派系對具體手段有不同立場，到2020年6月出現墨落無悔抗爭派立場聲明書，情況才出現變化。